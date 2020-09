Lancement de néobanques en Iran d’ici mars 2021

L'automatisation robotique des échanges et des affaires et des néo-banques font partie des nouveaux domaines des technologies de l'information dans le secteur bancaire et cette évolution est en cours dans le monde.

« L'automatisation robotique des échanges et des affaires et des néo-banques font partie des nouveaux domaines des technologies de l'information dans le secteur bancaire et cette évolution est en cours dans le monde », a déclaré dimanche 6 septembre, Mehran Moharramian, lors de l’événement virtuel de deux jours présentant les besoins technologiques du domaine de la sécurité des technologies de l'information (AFTA).

« Un changement doit avoir lieu dans le système bancaire traditionnel du pays, ce qui est actuellement en cours. À l'heure actuelle, nous concevons dans cette section en créant des groupes de travail au sein de la Banque centrale », a-t-il encore déclaré.