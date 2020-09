L'Université MIT apprécie les innovations technologiques des chercheurs iraniens

La faculté de Technologie et le Département d'Innovation du MIT (SOLVE MIT) ont lancé le défi de "MIT Global Innovation Challenge" qui est une compétition d'innovation au plus haut niveau aux États-Unis. Ce défi est lié à un grand marché mondial, et les plans proposés sont sélectionnés par le corps professoral de l'Université du MIT.

Dans ce défi, les innovations doivent passer par un jury scientifique de la MIT, et dans la phase finale des projets qui ont reçu les qualifications techniques nécessaires, seront publiés sur le site MIT Innovation. Trois meilleurs plans recevront les prix financiers.

En 2019, 2000 innovations de 100 pays ont été acceptées en demi-finale, et 20 innovations ont été publiées sur ce site dans 5 domaines et dans chaque domaine.

En 2020, le Global Innovation Challenge a surtout appelé à des innovations liées au coronavirus pour augmenter la sécurité sanitaire. 2600 projets de 135 pays ont participé au défi 2020.

L'équipe d'invention iranienne a également participé à ce défi mondial de l'innovation de l'Université MET. Amir Abbas Mohammadi Koushki (le Head de l'équipe), Mobina Ghazi, Zahra Ghazavi, Mohammad Erin Akbari et Ariana Nouri sont les membres de cette équipe qui ont proposé des solutions innovantes concernant le Coronavirus. Leurs conceptions innovantes sont téléchargées sur le site Web de l'Université du MIT.

Les plans proposés par les chercheurs iraniens étaient financièrement soutenus par la vice-présidence aux affaires scientifiques et technologiques.

Suivez l'IRNA francophone sur Twitter @Irnafrench