L’Ayatollah Javadi Amoli condamne la réédition des caricatures du Prophète Mahomet par le journal satirique français Charlie Hebdo

Téhéran (IRNA)- L’Ayatollah Javadi Amoli, a condamné la profanation du Saint Coran et du Saint Prophète et a averti la France et les autres pays occidentaux de ne permettre à personne de le faire à propos du Saint Coran et du Saint Prophète.

L'ayatollah Javadi Amoli a ajouté que si un étranger a l'intention de perturber les pays, il n'y parviendra pas. L’autre haut religieux iranien et l’ayatollah chiite Maja Hossein Nouri Hamedani ont également condamné dans un message la profanation du Saint Coran et du Saint Prophète en Suède et en France, soulignant que cette décision s’était faite par le biais des groupes de réflexion sionistes et américains, parallèlement à l’islamophobie. Le haut religieux a également souligné que les musulmans du monde devraient résister à un tel plan diabolique. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

