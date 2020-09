Téhéran espère que les Emirats rattraperont leurs erreurs

Le responsable iranien a été interrogé sur les efforts signalés par les Émirats arabes unis et Israël pour créer un centre d'espionnage ciblant la République islamique.

Abu Dhabi et Tel-Aviv ont normalisé leurs relations le mois dernier dans une démarche qui a été vivement condamnée par toutes les factions palestiniennes, la République islamique ainsi que plusieurs nations musulmanes.

Khatibzadeh a déclaré que les responsables émiratis étaient occupés à commettre deux types d'erreur stratégique en essayant de se faire aimer d'Israël et de son plus grand allié, les États-Unis.

Il a identifié le premier type comme une erreur «cognitive» concernant la position des EAU dans la région et dans le monde d’une part et la position des Etats-Unis et d’Israël dans la communauté internationale d’autre part.

Un deuxième type d’erreur qui a affecté les calculs des Emirats est qu’Abou Dhabi tente «d’acheter la sécurité» auprès de sources extra-régionales, a noté le responsable.

«Nous avons été souvent témoins de ce type d’erreurs dans cette région. [L'ancien dictateur irakien] Saddam [Hussein] a commis la même erreur », a déclaré le porte-parole.

Il a cependant espéré que les Emirats rattraperaient leurs erreurs, avertissant que «l’Iran ne plaisante avec personne en ce qui concerne la question de sa sécurité nationale».

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**