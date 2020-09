L'Université de Téhéran confirme sa volonté de développer des relations avec les universités suisses

Lors de sa rencontre 7 septembre avec le ministre suisse des Affaires étrangères Ignacio Cassis et sa délégation d'accompagnement à Téhéran, Ahmadabadi a donné un aperçu de l'Université de Téhéran et de ses performances scientifiques, indiquant que cette université entretient des relations scientifiques étroites avec un certain nombre de centres scientifiques et de recherche suisses de premier plan, notamment l'Université de Zurich, l'ETH Zurich, l'EPFL située à Lausanne et l'Université des sciences appliquées de Zurich.

Le président de l'Université de Téhéran se réjouit de renforcer les relations et la coopération entre l'Université de Téhéran et les universités suisses avec la fin de la pandémie de coronavirus.

