Organisation de coopération de Shanghai : ce chaînon manquant, appelé l’Iran

L'Iran est observateur au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, (OCS) depuis environ 15 ans, mais son adhésion permanente n'a toujours pas été réalisée malgré une demande officielle.

L'Organisation de Shanghai a une zone géographique d'environ 60 millions de kilomètres carrés et une population d'environ 3 milliards de personnes. Autrement dit, il couvre environ un tiers de la superficie et de la population du monde. Ses langues de travail sont le chinois et le russe. L’augmentation du nombre de membres augmentera cette zone géographique et démographique.

Bien qu'en pratique, l'OCS soit une organisation régionale ouverte qui salue l'adhésion d'autres pays. Mais les différentes approches empruntées par les membres actuels ont empêché certains pays, comme l'Iran, de s'y joindre.

En effet la zone géographique et la population considérables qui existent dans les pays de l’OCS, à la fois en termes de réserves de surface et souterraines et en termes de marché de consommation, constituent un potentiel économiquement indéniable pour ses membres.

Elle pourrait aussi, en tant que rival de l'OTAN, mettre fin au monde unipolaire et à l'unilatéralisme de l'Occident, en particulier des États-Unis, dans les relations internationales.

L'Iran est membre observateur de l'organisation depuis plusieurs années, mais n'est pas encore un bras permanent. Cependant, sa position spéciale et unique au Moyen-Orient et en Asie n'est pas quelque chose à négliger par des pays comme la Chine et la Russie, en tant que deux puissances déterminantes au sein de l'OCS.

Un regard sur la géographie de l'Asie et du Moyen-Orient révèle le caractère unique de la position géopolitique de l'Iran. L'Iran est présent dans la plupart des divisions géopolitiques de l’Asie : il fait partie du Moyen-Orient, des pays du golfe Persique, des États du littoral de la Caspienne et il est connecté à l'Asie centrale. Il est également un sous-ensemble de l'Asie du Sud-Ouest.

