Pour surmonter les conspirations, les relations amicales irano-turques se renforcent (Rohani)

Téhéran (IRNA) - Le président Hassan Rohani, s'exprimant à l'occasion de la sixième réunion du Conseil suprême de la coopération stratégique irano-russe, a déclaré que les frontières des deux voisins ont toujours été celles de la paix et de l'amitié avant d'ajouter : "l'Iran et la Turquie, en tant que deux grandes puissances régionales, ont toujours été exposés à l'inimitié et à la haine. Pour eux il n'y a pas d'autre moyen que de renforcer les relations amicales pour surmonter les conspirations."

Selon l'IRNA, Hassan Rohani s'adressant mardi 8 septembre à son homologue turc, à l'occasion de la sixième réunion du Conseil suprême pour la coopération stratégique irano-turque : "Je suis très heureux qu'aujourd'hui nous ayons, à nouveau, l'occasion de discuter avec vous et vos collègues du processus de coopération bilatérale et je remercie le Dieu Tout-puissant."