Des négociations irano-russes autour du vaccin anti-Covid 19

Il a ajouté : "Outre la Russie, nous échangeons des informations avec d'autres pays. Plusieurs autres pays recherchent également ces connaissances. Nous avons échangé des informations et nous coopérons à cette fin avec l'Organisation mondiale de la santé."

Il a également déclaré que dans le processus de recherche vaccinale contre la Covid-19, des actions ont été menées par des entreprises iraniennes basées sur le savoir et nous espérons réussir.

Evoquant la poursuite par les États-Unis, des pressions et des sanctions contre l'Iran, ALi Rabï a déclaré : "Les États-Unis continuent toujours et autant qu'ils le peuvent, à exercer des pressions sur notre pays mais le monde n'est pas en harmonie avec eux. Les Américains veulent imposer ces sanctions unilatéralement et ils le cherchent toujours. "

Le porte-parole du gouvernement a poursuivi : "Face à cette politique unilatérale de sanctions, nous ne voyons aucun signe d'alignement avec les États-Unis dans le monde. Les membres du Conseil de sécurité ont dit haut et fort aux États-Unis qu'ils n'avaient pas le droit de rétablir les sanctions précédentes (Snapback) contre l'Iran."

En réponse à la question de l'IRNA sur certaines nouvelles circulées autour des messages de médiation pour communiquer avec les États-Unis, le porte-parole du gouvernement iranien a déclaré : "La position de l'Iran envers l'actuelle administration américaine est claire : Ils doivent revenir à la table des négociations qu'ils ont quitté".

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**