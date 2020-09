115,7 milliers de tonnes de cathodes en cuivre produites en Iran au cours des 5 premiers mois de l'année

Téhéran (IRNA)- La production de cathodes en cuivre au cours des cinq premiers mois de cette année par les filiales d'Imidro (Développement et rénovation des mines et industries minières iraniennes), et des grandes entreprises des industries minières a atteint 115 701 tonnes, soit une augmentation de 5% par rapport à la même période l'année dernière.

Selon le rapport de ce mardi 8 septembre 2020 de l'IRNA, sur la base des tableaux statistiques sous revue, en août, la production de cathode en cuivre en Iran a atteint 24 621 tonnes et enregistrant une croissance de 23% par rapport au même mois l'année (civile) dernière. La production de cathode de cuivre a atteint 250 000 tonnes l'année dernière et devrait atteindre, comme prévu, 280 000 tonnes cette année (avant la fin de 21 mars 2021). Le Directeur général de la Société nationale iranienne des industries du cuivre a annoncé : "Les réserves de cuivre chez nous ont augmenté de 528 millions de tonnes et la découverte de nouvelles réserves de cuivre a fait de l'Iran le septième pays en termes de réserves."