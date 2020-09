Iran/Economie : production de 52 000 tonnes de crevettes prévue d'ici la fin de l’année

« Selon les mesures d'infrastructure et les politiques de soutien mises en œuvre dans le secteur de la pêche du pays, la production aquatique a atteint un million 282 mille 457 tonnes, ce qui est un chiffre significatif », a déclaré Nabiollah Khoun Mirzaï, à l’occasion d’une interview accordée mardi 8 septembre au journaliste économique de l'IRNA.

Le chef de l'Organisation des pêches d'Iran a poursuivi : « 526 729 tonnes de cette production proviennent de l'aquaculture et 755 728 tonnes de la pêche. Je dois préciser que l’aquaculture joue un rôle important dans ce secteur ».

S’agissant de l'exportation et de l'importation de produits de la pêche, il a déclaré : « L'année dernière, 146 000 tonnes de produits aquatiques et de produits de la pêche d'une valeur de 538,9 millions de dollars ont été exportées et 29 000 tonnes d'une valeur de 98,9 millions de dollars ont été importées, ce qui représente 440 millions de dollars de la balance commerciale des produits de la pêche iraniens. »

Selon lui, 233 059 personnes sont directement et indirectement actives dans le secteur de la pêche du pays.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**