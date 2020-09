114 brevets d'invention iraniens enregistrés dans les institutions internationales

Selon le Centre iranien des brevets d'invention, 1878 demandes de soutien à l'enregistrement de brevets ont été reçues par la plateforme de ce centre, dont 306 cas ont été approuvés au stade de l'évaluation. Les inventions étrangères ont atteint 114 cas.

Le Centre des brevets d'inventions est une structure sous la direction de la vice-présidence de la science et de la technologie de la République islamique d'Iran. Ce centre fourni une aide financière de 90% des frais aux inventions enregistrées. L'attribution des brevets d'invention est une des conditions préalables à l'entrée de produits technologiques sur les marchés internationaux.

L’une des exigences et des conditions préalables les plus importantes à l’entrée de produits technologiques sur les marchés internationaux est d’assurer la protection des droits de propriété intellectuelle. Le système des brevets a été créé et développé dans différents pays pour enregistrer officiellement les innovations et les initiatives.

Le non-respect des lois sur la propriété intellectuelle sur le marché international peut entraîner de nombreux dommages, tels que l'exposition de la technologie sur le marché cible ou la poursuite en justice par des concurrents et des fabricants de produits similaires. L'enregistrement international des brevets iraniens peut être l'une des solutions pour résoudre ce défi auquel sont confrontés les inventeurs et les entreprises technologiques iraniennes.

L'une des missions les plus importantes du Centre iranien des brevets d'invention est de soutenir les brevets dans les offices internationaux de brevets, ce qui présente plusieurs avantages, tels que ne pas divulguer les résultats de recherche précieux des recherches ou les mémoires d'étudiants sous forme d'articles et aider à commercialiser les résultats de recherche des chercheurs et des élites scientifiques.

La vice-présidence iranienne de la science et de la technologie offre un soutien aux inventeurs qui ont l'intention d'enregistrer leurs inventions dans les offices internationaux de brevets, et fournit une couverture en matière de protection légale des brevets.

