TIC : l'Iran a atteint le 2e taux de développement au monde pour 2 années consécutives

Zanjan (IRNA)- « Selon les Nations Unies, l'Iran, se positionne parmi les pays ayant un fort taux de croissance du développement mondial dans le domaine TIC (Technologies de l'information et de la communication) , et ce pour deux années consécutives », a déclaré le Ministre iranien des Communications et des Technologies de l'Information, Mohammad Javad Azari Jahromi.

Mohammad Javad Azari Jahromi qui s’exprimait mercredi 9 septembre à l’occasion d'une réunion avec des activistes économiques, des élites et des chefs d'entreprise dans le domaine des TIC, tenue en présence du représentant du Guide suprême et d’autres autorités de la province de Zanjan, a souligné l'importance de développer l'infrastructure de communication. » « L'économie du pays a connu des récessions dans certains secteurs à cause de l'imposition de sanctions inhumaines contre la République islamique d'Iran qui ont touché notamment les secteurs du pétrole et de la banque. Ainsi de nombreuses régions du pays ont connu des taux négatifs en termes de croissance économique », a-t-il déploré. Il a poursuivi : « Mais selon les chiffres officiels du Centre de statistique et aussi les rapports fournis par la Banque centrale de l’Iran, tant en termes de croissance économique qu'en termes d'indice de productivité, le domaine des communications et des technologies de l'information a connu une croissance significative. » Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench 9468**