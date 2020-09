Patrimoine culturel: l'Iran et l'Irlande vers le développement des relations bilatérales

Organisé à l'initiative de l'ambassade de la République islamique d'Iran à Dublin, les deux parties ont échangé des vues sur le développement des relations, les capacités et les installations du Musée national d'Iran et d'Irlande, l'échange d'informations, les publications, la tenue de webinaires, la tenue d'ateliers et d'expositions dans le domaine de la gestion des musées et de la préservation et de la restauration des ressources muséales.

Les musées nationaux d'Iran et d'Irlande devraient signer un protocole d'accord et établir une feuille de route pour une coopération à long terme.

