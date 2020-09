Les zones franches iraniennes génèrent 134 milliards de dollars d'exportations, selon le président Rohani

S’exprimant jeudi 10 septembre lors de la cérémonie d'inauguration d'un certain nombre de projets nationaux de développement dans les zones économiques libres et spéciales du pays, le président Rohani a déclaré que l'accent mis par le gouvernement sur les fonctionnaires des zones franches du pays avait toujours été de stimuler les exportations et de convertir ces zones de centres d'importation en zones d'exportation de produits locaux et d'attraction de touristes, y compris des étrangers et des locaux.

Les zones franches sont capables, dans des conditions d'embargo économique, de jouer un rôle distingué dans la résolution des problèmes liés aux problématiques bancaires pour sécuriser les entrepôts, selon le président Rohani.

Il a noté que les zones franches en Iran, aujourd'hui, ont pris un nouveau caractère à travers leurs activités par rapport au passé, et sont passées d'attractions touristiques uniquement à des zones industrielles en raison des usines dans lesquelles elles ont été établies et qui exportent de nombreux produits nationaux à l'extérieur du pays.

Ailleurs dans son discours, le président a évoqué l'insulte du journal français au Prophète Muhammad al-Mustafa (PSL), en disant: À l'heure actuelle, les sionistes, en coopération avec certains pays islamiques et arabes de la région, sont coupables d'avoir conspiré et trompé les faits d'un côté, et de l'autre, ils insultent l'Islam et le Grand Prophète (PSL) à travers leurs journaux. Cela s'est produit plus d'une fois ces dernières années.

«Nous vivons dans des conditions délicates dans notre monde aujourd'hui. Et ce qu'il nous faut pour bien défendre les intérêts du pays, l'Islam et nos principes».

Il a également indiqué les positions de principe et claires du peuple iranien à l’égard de toutes les conspirations visant les problèmes de la nation, y compris la Palestine et la culture islamique mondiale, Indiquant que notre peuple annonce au monde, à travers ses positions fermes, qu'il continuera à se tenir ferme et à défendre les droits des faibles et à affronter les arrogants.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**