L'Iran rejette les armes nucléaires pour des raisons religieuses et stratégiques - bien plus importantes que tout «accord». Mais si le E3 / UE veut une mise en œuvre complète des CBM et une transparence accrue que le JCPOA fournit, ils devraient rejeter le terrorisme économique US tout comme ils ont rejeté son vandalisme dans le UNSC, a écrit Zarif sur son Twitter.

Les ministres des Affaires étrangères allemands, britanniques et français lors d'une réunion jeudi à Londres et le chef de la politique étrangère de l'UE y a assisté par vidéoconférence ont rejeté les efforts des États-Unis pour rétablir les sanctions internationales contre l'Iran.