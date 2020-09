Cyberattaque contre l’élection américaine : Téhéran réfute les allégations de Microsoft

Selon IRNA, vendredi 11 septembre, Saïd Khatibzadeh réfutant les allégations du géant américain de l'informatique, Microsoft, a souligné que les États-Unis, qui s'immiscent depuis des décennies, dans les élections d'autres pays, y compris l'Iran, ont renversé le gouvernement élu du Dr Mossadeq par un coup-d’Etat . Ils ont lancé une campagne de contre-espionnage active contre les autres. C’est pourquoi, ils ne sont pas placés pour avancer une allégation si ridicule. »

« Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, pour Téhéran, peu importe qui préside la Maison Blanche. Ce qui compte, c’est le respect par Washington du droit international, des règles et des normes, et sa renonciation à l'ingérence dans les affaires d'autres pays et honorer ses obligations », a conclu le diplomate.

Le géant américain de l'informatique, Microsoft, vient de prétendre que « des cyberattaquants localisés en Chine, Iran et Russie »ciblent des personnalités et des organismes impliqués dans la prochaine élection présidentielle américaine.

Réagissant aux accusations Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré : «Les États-Unis sont le véritable empire du piratage, de la mise sur écoute et de l’espionnage» avant de citer l’affaire Snowden ou le système d’interception des communications Echelon.

