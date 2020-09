Covid-19: un vaccin iranien bientôt en phase-test sur l'homme

S'adressant à l'IRNA, Jalil Koohpayehzadeh a déclaré que le vaccin anti-coronavirus avait différents types, certains d'entre eux étant fabriqués à partir de virus tués et d'autres à partir de virus recombinants.

Il a ajouté que des chercheurs iraniens travaillaient à la production d'un vaccin anti-coronavirus.

Auparavant, l'ambassadeur iranien en Russie Kazem Jalali et le PDG du Fonds d'investissement direct russe Kirill Dmitriev ont examiné la production conjointe de vaccin contre la pandémie de coronavirus.

Kazemi a évoqué les résultats de la coopération entre l'Institut Pasteur iranien et le Centre national Gamaleya de Russie et espérait commencer le processus de fabrication du vaccin dès que possible.

En plus, le ministre iranien de l'Agriculture, Kazem Khavazi, a annoncé que la phase du test du vaccin anti-coronavirus iranien dur les animaux était terminée à l'Institut de sérologie de Razi et qu'il se prépare pour la première phase de l'essai clinique du vaccin.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**