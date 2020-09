Iran: les exportations d'acier ont dépassé 1,7 million de tonnes

Un rapport du service économique de l'IRNA, sur la base des statistiques des grands complexes sidérurgiques du pays, montre que 507 320 tonnes d'exportation d'acier ont été réalisées seulement au cours du mois d'août.

Selon ce rapport, le montant le plus élevé des exportations d'acier au cours de cette période est lié à l'Acier du Khuzestan, qui a enregistré une exportation de 607 132 tonnes, tandis qu'au cours de la période mentionnée, l'Acier d'Ispahan et l'Acier de Mobarakeh ont respectivement exporté 374 514 tonnes et 146 639 tonnes.

En outre, sur un total de 507 320 tonnes d'exportations du mois d'août, l'Acier de Khuzestan, avec un chiffre de 202 625 tonnes a représenté près de 40% des exportations iraniennes et a connu une croissance de 16% par rapport au même mois de l'année dernière.

Selon l'Association iranienne des producteurs d'acier, la production de lingots d'acier au cours des quatre premiers mois de l'année dernière était égale à 8 683 000 tonnes. Cette année, la production d'acier du pays est prévue environ 30 millions de tonnes, dont plus de 10 millions de tonnes seront destinées aux marchés d'exportation.

En outre, la production de lingots au premier trimestre de cette année a augmenté de 10% par rapport à la même période de l’année dernière pour atteindre 3 921 000 tonnes.

Les tôles acier laminées à chaud et les fers à béton font partie des articles en acier qui, en plus du marché intérieur, présentent une grande opportunité d'exportation surtout vers les pays voisins qui en sont les principaux clients.

