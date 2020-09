Nucléaire: le président du Conseil européen insiste sur la préservation du JCPOA

L'ambassadeur iranien à Bruxelles, Ghoamhossein Dehghani, a présenté samedi ses lettres de créance au président du Conseil européen Charles Michel.

Il avait présenté ses lettres de créance à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen il y a trois semaines.

Au cours de la réunion, les deux parties ont discuté de divers domaines, y compris les derniers développements concernant le JCPOA et la nécessité de préserver et de mettre en œuvre l'accord nucléaire par le Conseil de sécurité et les participants du JCPOA, contre les actions illégales américaines, les développements régionaux, le rôle de la République islamique dans la lutte contre le terrorisme, la volonté de l'Iran de coopérer avec les pays de la région et l'UE, et l'expansion des relations économiques bilatérales.

Charles Michel a en outre souligné la préservation et la mise en œuvre de l'accord nucléaire et a souligné l'importance des relations entre l'Iran et l'UE, notant que des relations régionales amicales peuvent assurer la paix et la sécurité, ce qui est également bénéfique pour l'Union européenne.

