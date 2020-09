Le film iranien «Le soleil» remporte le prix Magic Lantern du Festival de Venise

«Le soleil» raconte le contraste entre le monde des enfants et des adultes qui est clairement montré par les enfants et le chemin qu'ils s'apprêtent à emprunter pour devenir des adultes.

L'histoire dépeint également le manque d'éducation et les attitudes répressives qui privent ces enfants d'une forme d'enfance. À cet égard, une attention particulière a été accordée à la question du jeu qui définit normalement une partie de l'enfance.

"Le soleil" a été très bien accueilli par la critique au Festival du film Fajr de l'année dernière et a remporté plusieurs prix tels que le meilleur scénario et le meilleur film. Il est réalisé par Majid Majidi et co-écrit par Nima Javidi. Des acteurs tels que Ali Nasirian, Javad Ezzati et Tanaz Tabatabai jouent dans le film.

Le 77e Festival international de Venise s'est tenu du 2 au 12 septembre à Venise, en Italie.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**