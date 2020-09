Projection publique des films d'animations iraniens dans les cinémas français

Les trois films d'animation, œuvres du Centre iranien pour le Développement intellectuel de l'Enfant et de l'Adolescent ont été projetés sous forme d'un long métrage intitulé "Le Corbeau Et Un Drôle de Moineau" dans les salles de cinéma françaises.

La série "Le Corbeau Et Un Drôle de Moineau" a été présentée pour la deuxième fois en format numérique par des sociétés de distribution de films en France. Cette collection comprend trois courts métrages d'animation produits par le Centre iranien pour le Développement intellectuel des Enfants et des Adolescents, intitulés "Le corbeau qui voulait être le plus fort" réalisé par Mohammad Ali Soleimanzadeh, produit en 1998, "Il était une fois un Corbeau" réalisé par Abdollah Alimorad, produit en 2005, et "Le moineau et la graine de coton" Réalisé par Morteza Ahadi, produit en 2006.

Jusqu'à présent, chacun de ces trois courts métrages a remporté des prix individuels dans des festivals nationaux et internationaux.

Depuis 2001, 48 courts métrages d'animation du Centre iranien de Développement Intellectuel ont été projetés dans différentes collections en France, dont certains ont même été doublés en français.

La réédition publique de la série " Le Corbeau Et Un Drôle de Moineau" au format numérique a débuté depuis le 9 septembre 2020 dans les salles françaises.