Vers un Iran intelligent avec la 5G d'Internet

L'arrivée de la cinquième génération de communication en Iran a été envisagée par le Ministère des Communications et des Technologies de l'information. L'Iran évolue rapidement vers une technologie de communication de cinquième génération, qui n'est actuellement disponible que dans quelques pays.

Le ministère des Communications, dans la huitième vidéo sortie de la série de vidéos de "L'Iran intelligeant" se penche sur la cinquième génération d'Internet.

Le lancement et le développement du téléphone mobile de cinquième génération, qui succède aux technologies 2G, 3G et 4G, dans le pays offrent la possibilité de fournir une bande passante très élargie, de réduire la latence des communications d'accès, d'atteindre des vitesses plus élevées et plus de potentiel, et de prendre en charge les nouvelles technologies.

Il s'agit de la prochaine génération de connectivité Internet mobile qui promet des vitesses de téléchargement et d'envoi de données beaucoup plus rapides, une couverture plus large et des connexions plus stables.

Il s'agit de mieux utiliser le spectre radioélectrique et de permettre à un plus grand nombre d'appareils d'accéder à l'internet mobile en même temps.