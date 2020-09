« Cours de conduite» remporte le prix du public au 25e Festival international de film de femmes d’Aichi

Le prix du public du 25e Festival international de film de femmes d’Aichi, tenu au Japon du 3 au 6 septembre au Japon, a été attribué au film iranien « Cours de conduite» de Marzieh Riahi.

Le Festival international du film féminin d’Aichi a soutenu la promotion des femmes dans la société et favorisé les échanges internationaux entre les femmes depuis son lancement en 1996. Ils projettent des films réalisés par des réalisatrices, invitent des réalisatrices de renommée mondiale et des réalisatrices montantes, et organisent des conférences et des colloques invités qui offrent aux participants l'occasion d'échanger leurs points de vue et leurs idées afin de promouvoir la réalisation d'une société égalitaire entre les sexes.

