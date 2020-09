Coopération Iran-AIEA: Nous sommes parvenus à un accord sur la résolution des problèmes de mise en œuvre des garanties soulevés (Grossi)

Selon le site Internet de l'AIEA, Grossi s'est félicité de l'accord entre l'Agence et l'Iran et a espéré qu'il renforcera la coopération et renforcera la confiance mutuelle.

«Mon rapport sur la vérification et la surveillance en République islamique d'Iran à la lumière de la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies couvre nos activités au cours des derniers mois pour vérifier et surveiller la mise en œuvre par l'Iran de ses engagements en matière nucléaire au titre du Plan d'action global commun», il a noté.

«L'Agence continue de vérifier le non-détournement de matières nucléaires déclaré par l'Iran dans le cadre de son accord de garanties. Les évaluations concernant l'absence de matières et d'activités nucléaires non déclarées pour l'Iran se poursuivent », a-t-il ajouté.

«Le mois dernier, j’ai eu des entretiens à Téhéran avec le président Rohani et d’autres hauts fonctionnaires dans le but de faire des progrès concrets pour répondre aux questions en suspens de l’Agence, et en particulier pour résoudre la question de l’accès à deux sites en Iran», a-t-il affirmé.

«Nous sommes parvenus à un accord sur la résolution des problèmes de mise en œuvre des garanties soulevés par l'Agence.

L'Agence a par la suite procédé à un accès complémentaire, en vertu du Protocole additionnel, à l'un des deux endroits que nous avons spécifiés. Nos inspecteurs ont prélevé des échantillons environnementaux qui seront analysés.

Un accès complémentaire au deuxième endroit spécifié aura lieu plus tard ce mois-ci », a-t-il poursuivi.

