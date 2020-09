L'Iran au premier rang mondial des découvertes de pétrole et de gaz en 2019

Seyed Saleh Hendi, directeur chargé de l’exploration au NIOC, a déclaré dans une lettre adressée au directeur général du NIOC, Masoud Karbasian: "La National Iranian Oil Company est le numéro un mondial de la découverte de pétrole et de gaz".

Selon un rapport du prestigieux Wood Mackenzie International Institute, publié sous le titre «Global Discovery 2019 - Continuation of Profitability», la National Iranian Oil Company en 2019 en termes d'exploration pétrolière et gazière totale, a découvert 4,973 milliards de barils ou équivalent d'hydrocarbure extractible réserves qui placent la société au premier rang des principales sociétés pétrolières mondiales, y compris des sociétés pétrolières nationales et internationales.

Ce chiffre équivaut à 31% du volume total d'hydrocarbures découverts dans le monde en 2019.



Dans ce rapport, le champ Eram a été découvert avec une réserve récupérable de 2,7 milliards de barils (équivalent à 20% du gaz total découvert dans le monde) et le champ Namavaran avec une réserve récupérable de 2,3 milliards de barils (équivalant à 10,5% du pétrole total découvertes dans le monde) ont pris les première et troisième places des découvertes faites dans le monde en 2019, respectivement.



Dans une autre partie du rapport, il est indiqué que le montant des découvertes mondiales en 2019 équivalait à 21,2 milliards de barils pouvant être produits, soit environ deux fois plus qu'en 2018 et le montant le plus élevé depuis 2015.

Toujours en 2019, environ 600 puits d'exploration ont été forés et complétés dans le monde, ce qui a abouti à la découverte d'environ 220 champs d'hydrocarbures.



Au cours de cette période, deux puits d'exploration et d'évaluation ont été forés et complétés en Iran.



Selon le rapport, bon nombre des principales explorations effectuées en 2019 étaient du gaz, représentant les deux tiers de la découverte d'hydrocarbures en 2019, soit 10,8 milliards de barils, dont 82 TCF des explorations concernaient le gaz naturel.

Neuf découvertes majeures ont eu lieu en 2019 en Iran, en Russie, en Mauritanie, à Chypre, au Suriname, en Afrique du Sud et en Malaisie, et les 20 premières découvertes majeures représentent 75% du volume d'hydrocarbures découverts dans le monde.



13 des 20 plus grandes découvertes au monde en 2019 ont également moins de 500 millions de barils de réserves récupérables.

