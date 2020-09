L'Iran convoque l'ambassadeur d'Allemagne

Le directeur général des affaires européennes du ministère iranien des Affaires étrangères, qui a convoqué lundi l'envoyé allemand, a condamné avec véhémence la décision peu diplomatique de l'ambassade allemande, affirmant que le contenu de ces tweets équivalait à une "ingérence dans les affaires intérieures" de l'Iran.

Le responsable iranien a souligné que l'ingérence dans la manière dont les lois et règlements de la République islamique sont appliqués et l'ingérence dans les procédures judiciaires indépendantes du pays n'étaient en aucun cas acceptables et ne pouvaient être tolérées du tout.

L'ambassade d'Allemagne devrait s'en tenir à ses devoirs diplomatiques et éviter de les violer, a ajouté le responsable iranien.

Le diplomate allemand, pour sa part, a déclaré qu’il transmettrait la protestation du gouvernement iranien aux responsables respectifs de son pays.

L'ambassade d'Allemagne à Téhéran a publié dimanche des tweets condamnant l'exécution de Navid Afkari après avoir été reconnu coupable d'avoir poignardé à mort un employé du gouvernement dans la province méridionale du Fars en 2018.

Afkari a été exécuté "ce matin après que des procédures judiciaires aient été menées sur l'insistance des parents et de la famille de la victime", a déclaré samedi le chef du ministère de la Justice du Fars, cité par les médias d'Etat.

L'homme de 27 ans avait mortellement poignardé Hassan Turkman, un employé d'une société d'approvisionnement en eau, dans la ville de Shiraz, dans le sud du pays, lors d'émeutes contre les prix du carburant en 2018.

