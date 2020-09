Les enfants iraniens brillent au 6e concours de dessein d'enfants asiatiques en Chine

Selon l'IRNA, les trois premiers prix, quatre deuxièmes prix, deux troisièmes prix et 11 diplômes honorifiques ont été décernés aux membres des centres culturels et artistiques du Centre pour le Développement intellectuel des Enfants et des Adolescents de la sixième exposition internationale de dessein pour enfants asiatiques de 2020.

Lors de cet événement culturel, 439 œuvres de 7 pays ont été présentées et concourues.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**