Un million de vétérans de la Défense Sacrée et de la Défense du Sanctuaire seront honorés par le Leader

Téhéran (IRNA)- "Au cours de la Semaine de la Défense Sacrée célébrée en Iran, un million d'anciens combattants de la Sainte Défense (Guerre imposée de Saddam) et de la Défense du Sanctuaire (Guerre anti-terroriste en Irak et en Syrie) seront honorés par le Leader de la Révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, via la visioconférence", a déclaré le chef de la Fondation pour la Préservation des œuvres et la diffusion des valeurs de la Défense Sacrée, le général Bahman Kargar.

"Le 21 septembre (date du déclanchement de la guerre imposée), qui marque le début de la Semaine de la "Défense Sacrée", un million d'anciens combattants de la Défense Sacrée et des vétérans de la Défense du Sanctuaire, seront honorés par le Leader de la Révolution.

Reçus en audience par une visioconférence, ils bénéficieront à cette occasion de ses déclarations et directives en ligne", a déclaré le général Bahman Kargar qui s'exprimait lors d'un point de presse ce mardi devant les journalistes pour les informer des programmes prévus pour la Semaine de la "Défense Sacrée" Au cours de la Semaine, 8 musées de la Défense Sacrée seront inaugurés dans 8 provinces du pays avec la présence du Président du Parlement iranien, Mohammad Baqer Qalibaf.

Le défilé des forces armées n'aura pas lieu en raison de la crise sanitaire du Covid-19, a-t-il ajouté.

