Rafael Grossi qualifie l'Iran de "partenaire important" de l'AIEA

Selon l'IRNA, Rafael Grossi a également dit "positive" la coopération entre l'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) et le niveau des activités de vérification en Iran.

Evoquant pour sa part la vaste coopération entre l'Iran et l'AIEA, Mohsen Baharvand a souligné la nécessité pour l'Agence viennoise de ne pas être influencée par les pressions politiques de certains pays visant à saper les interactions entre les deux parties.

Le diplomate iranien a plaidé pour coopération qui laisse place à une ambiance d'entente constructive et loin d'être influencée par des tiers, au profit des deux parties et de l'intégrité et de l'indépendance de l'Agence.

Mohsen Baharvand n'a pas manqué de saluer l'assistance de l'Agence dans la lutte contre le coronavirus en Iran avant de qualifier la coopération technique de "partie importante et intégrale de la mission de l'Agence".

