Zarif réaffirme la volonté de l'Iran de coopérer en faveur du processus de paix afghan

Selon IRNA, Mohammad Javad Zarif, lors d'une conversation téléphonique ce mardi soir 15 septembre, avec Mohammad Hanif Atmar, Ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Afghanistan, se penche sur divers sujets dont et notamment les dernières évolutions liées aux négociations de paix interafghanes et le rôle des pays voisins dans ce processus, les relations bilatérales dans divers domaines et sur divers plans y compris le document de partenariat stratégique global Téhéran-Kaboul.

Saluant la tenue de pourparlers entre les parties afghanes, le Ministre iranien des affaires étrangères a souligné que la République islamique d’Iran était prête à toute assistance au processus de paix en Afghanistan.

