Le 6e congrès scientifique international de "Chams" prévu le 28 septembre 2020

Urmia (IRNA)-« Le sixième congrès scientifique et international de Chams-e Tabrizi, éminent mystique iranien, se tiendra « brièvement » et en observant des « restrictions » et cela pour cause de l’épidémie du Coronavirus, le 28 septembre de cette année dans la ville turcophone de Khoy, avec la présence des spécialistes et des orateurs depuis Téhéran », a déclaré le chef de la tutelle des programmes culturels sur le grand maître du poète classique iranien, Molana, Chams-e Tabrizi, au nord-ouest de l’Iran.

Reza Jafarpour s'exprimant à l'occasion d'un entretien avec l'IRNA mardi 15 septembre a ajouté: "Ce congrès scientifique se poursuivra également les 28 et 29 septembre virtuellement et dans le cadre d'un" webinaire " animé par le bureau de la représentation de l'UNESCO en Iran". Il a ajouté : « Lors de l'événement culture virtuel, d'éminents professeurs spécialistes du grand poète classique iranien, Molana, et de son maître inspirateur mystique, Chams, iraniens et étrangers, donneront des conférences virtuelles. »