L'Ambassadeur d'Iran en France réplique aux allégations sans fondement de l’ambassadrice US à Paris

Bahram Ghassemi, ambassadeur de la République islamique d'Iran en France, a pris position contre les propos bellicistes et anti-iraniens de l’ambassadrice des Etats-Unis à Paris et a appelé le monde à se lever contre les pressions des politiciens américains.

Ce diplomate iranien a précisé dans son message: "La source, l’origine et l’instigateur des coups d’États, de la violence, de l’insécurité, de la pauvreté, de l’extrémisme et du terrorisme à travers le monde, furent les politiciens des États-Unis et cela reste une grande partie stratégique de leurs politiques unilatéralistes. Notre génération, l’histoire conservée dans les archives et les documentations à travers le monde et au-delà, la mémoire historique des peuples sont les témoins sincères des efforts américains pour dominer aux dépens de la liberté, de l’égalité, de l’éthique et des acquis de l’humanité. Et la plaisanterie historique débute et se répète quand, en tant que pays qui a le plus enfreint les règles et les engagements internationaux, ils appellent les pays indépendants du monde à suivre leurs politiques destructrices et belliqueuses."

"Le monde de la diversité culturelle, et chacune avec son passé historique, sa civilisation et ses expériences, n’admet plus les menaces et pressions des politiciens américains. Le monde grâce à l’intelligence et la sagesse collective ne reviendra plus à l’époque de la domination.", a conclu Bahram Ghassemi.

Ces propos de Bahram Ghassemi peuvent être considérés comme une prise de position contre les allégation de Jamie McCourt, ambassadrice des Etats-Unis en France et au Monaco qui, dans le cadre d'un tweet, a adressé des accusations sans fondement au gouvernement et au people iraniens.

