Le safran iranien acquiert 95% du marché mondial

Hamid Zadboom a souligné aujourd'hui, mercredi, lors d'une réunion sur les exportations de safran, la nécessité d'élever le statut de ce produit stratégique, qui représente l'identité des exportations iraniennes vers les marchés mondiaux, notant que 95% des marchés de safran dans le monde sont d'origine iranienne.

Zadboom a ajouté que la diversité climatique de l'Iran en faisait l'une des meilleures sources de croissance et de reproduction des plantes médicinales, car 11 des 13 climats du monde y varient. L'Iran est le leader mondial des exportations de safran, de rose, de cumin et d'autres herbes médicinales importantes.

Les Iraniens travaillent d'arrache-pied pour retirer le pétrole de leur panier d'exportation et investir leurs autres ressources. Ils ont aussi la possession exclusive de sept plantes médicinales, dont le commerce s'élève à plus de 550 millions de dollars. Selon l'Organisation iranienne de développement du commerce, l'Iran investit actuellement 170 types de plantes médicinales sur 2 500 types.

La diversité du climat dont jouit l'Iran lui a donné la capacité de cultiver diverses plantes et herbes, car les roses et les herbes médicinales et médicinales rares poussent en abondance dans diverses régions d'Iran, ce qui en fait l'un des plus importants exportateurs de roses et d'herbes médicinales.

La culture d'herbes médicinales pour lesquelles plusieurs villes iraniennes sont célèbres contribue à créer des emplois et à préserver les ressources naturelles, et elle a également une grande valeur économique.

