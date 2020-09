L'Iran accueillera demain la deuxième réunion préliminaire de la Conférence internationale sur la santé

Téhéran (IRNA)- La ville de Chiraz accueillera, jeudi 16 septembre, la réunion préparatoire de la deuxième conférence internationale sur « Santé, Sécurité et Paix » à travers l'espace virtuel ; des professeurs d'université, des penseurs et des chercheurs dans les domaines de la sécurité sanitaire et de la paix internationale, d'Iran et de l'étranger, y participeront.

La réunion principale de la Conférence Santé, Sécurité et Paix se tiendra également les 11 et 12 novembre 2020 dans la ville de Chiraz, a déclaré à l’IRNA Alireza Salehi, secrétaire des affaires scientifiques de l’évènement. Établir un réseau international de sécurité sanitaire parmi les organisations de la société civile pour la paix, renforcer la coopération internationale entre les institutions concernées par la sécurité sanitaire pour parvenir à la paix, le rôle des gouvernements et des systèmes nationaux de sécurité sanitaire dans l'établissement de la paix internationale, les principes humanitaires et le comportement médical, et le rôle des professionnels de la sécurité sanitaire pour promouvoir la paix et la sécurité sanitaire au Moyen-Orient sont les principaux thèmes de la conférence. Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**