Le festival de la résistance annonce le jury de la catégorie «Défenseurs de la santé»

Abolfazl Jalili, Payam Fazlinejad, Abdolsattar Kakai, Masud Moinifar et Hadi Naiji sont les membres du jury de cette section.

En appréciant les efforts du personnel médical en première ligne de la campagne contre le COVID-19, le festival a lancé une catégorie intitulée «Défenseurs de la santé» en collaboration avec le ministère de la Santé.

Des films axés sur les efforts des agents de santé pendant la pandémie seront en compétition dans cette section.

Les organisateurs ont également publié les noms des membres du jury des films documentaires de la section documentaire.

Les membres du jury sont Reza Borji, Asghar Bakhtiari, Mostafa Dalai, Mohammad Sadri et Salim Ghafuri.

Plus de 20 courts et longs métrages documentaires seront projetés dans la section documentaire.

Les courts documentaires comprennent «Une lettre de Damas» de Mehdi Ebrahimkhani, «Imilia» de Ruhollah Akbari, «Lotus» Mohammadreza Vatandoost, «Persian Island» de Mohammad-Ali Sadrinia, «Saru» de Mohammad Abdollahi et «Noah's Ark» de Sudabeh Babagap.

Parmi les longs métrages documentaires figurent «Les derniers jours de l'hiver» de Mohammad-Hossein Mahdavian, «Les femmes aux boucles d'oreilles à poudre» de Reza Farahmand, «La vie en haute altitude» d'Azizollah Hamidnejad, «Zemnako» de Mehdi Qorbanpur, «Pont» d'Amir -Hossein Noruzi et «Resurrection» de Mohammad-Ali Farsi.

Les organisateurs ont également annoncé les membres du jury pour la section Festival des Festivals.

Mehdi Sajjadehchi, Manuchehr Shahsavari, Jamal Shurjeh, Javad Shamaqdari, Nasser Shafaq, Mohammad-Ali Najafi et Seyyed Zia Hashemi sont les membres du jury de cette section.

La section Festival of Festivals prévoit de passer en revue les films produits au cours des 40 dernières années sur la révolution islamique, la résistance et la guerre Iran-Irak de 1980-1988, connue sous le nom de défense sacrée en Iran.

Une programmation de 12 films a également été sélectionnée pour aller à l'écran dans la catégorie Festival des Festivals.

La programmation comprend «The Glass Agency», «From Karekheh to the Rhin» et «The Scout» d'Ebrahim Hatamikia, «The Survivor» de Seifollah Daad, «Journey to Chazzabeh» de Rasul Mollaqolipur et «Standing in the Dust» de Mohammad -Hossein Mahdavian.

«Le jour fatidique» de Shahram Asadi, «Track 143» de Narges Abyar, «Kimia» d'Ahmadreza Darvish, «Villa Dwellers» de Monir Qeidi, «Child of the Soil» de Mohammad-Ali Basheh Ahangar et «Hoor on Fire» par Azizollah Hamidnejad sont également inclus.

Le festival est organisé chaque année pour commémorer l'anniversaire de la Défense Sacrée.

Des longs métrages, des courts métrages et des animations et un certain nombre de vidéoclips seront sélectionnés pour être projetés dans la catégorie Festival des festivals.

La 16e édition de l'événement sera mise en ligne en raison d'un pic des cas de coronavirus dans le pays.

Le festival devrait être organisé en deux étapes, la première se déroulant pendant la Semaine de la défense sacrée du 21 au 28 septembre.

La deuxième partie du festival se tiendra du 21 au 27 novembre pour célébrer l'anniversaire du Basij Day, qui tombe le 25 novembre.

