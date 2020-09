Des films iraniens seront projetés au Festival international du film de Prague

Le film "Garçon-mère" du réalisateur iranien Makhnaz Mohammadi sera projeté les 19, 23 et 25 septembre au 27e Festival international du film de Febiofest. Le film, qui est une coproduction de l'Iran et de la République tchèque, est également nominé pour le prix du film d'Amnesty International.

En outre, "Just 6.5" du réalisateur iranien Said Rusati sera projeté au Festival international du film. La peinture de Rustai a pris la première place dans le classement des films les plus rentables d'Iran en 2019.

