Ceux dont les mains sont tachées de sang iranien seront envoyés au cimetière

La Semaine Sainte de la Défense est un document historique de la volonté de la génération du martyr Qassem Soleimani de punir les dictateurs avec l'illusion qu'ils sont 1000 fois plus puissants que l'Iran, a-t-il écrit. A coup sûr, ceux qui ont le sang des enfants iraniens sur les mains finiront au cimetière, tout comme Saddam. #Hard_Revenge, at-il ajouté.

À la suite d'un faux rapport d'un média américain sur le prétendu projet iranien d'assassiner un diplomate américain, le président américain Donald Trump a déclaré lundi que toute attaque de l'Iran recevrait une réponse 1000 fois plus grande, après des informations selon lesquelles l'Iran prévoyait de se venger. le meurtre du général iranien Qassem Suleimani lors d'une frappe de drone en janvier dernier.

Téhéran a qualifié le rapport de «mensonge». Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a exhorté les responsables américains à «cesser de recourir à des méthodes démodées et dépassées pour créer une atmosphère iranophobe sur la scène internationale».

«En tant que membre responsable de la communauté internationale, la République islamique d'Iran a démontré son attachement constant aux principes et coutumes diplomatiques internationaux», a déclaré Khatibzadeh, ajoutant: «Au contraire, ce sont les États-Unis et le régime en place à la Maison Blanche qui, en particulier ces dernières années, ont ignoré les principes diplomatiques de base et sont devenus un régime voyou sur la scène internationale.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**