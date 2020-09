Pékin prône l’élargissement de la coopération avec Téhéran

Pékin (IRNA) - Le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Deng Li, a déclaré que son pays souhaitait, tout en mettant en œuvre le projet d’accord conjoint entre les dirigeants iraniens et chinois travailler avec l'Iran pour promouvoir le développement durable de la coopération entre les deux pays sur divers plans et accroître à cet effet les échanges et la coordination.

« Le soutien mutuel des deux pays sur la scène internationale est un signe de relations amicales entre l'Iran et la Chine », a déclaré Deng Li lors d'une rencontre mercredi soir 16 septembre avec l'ambassadeur iranien en Chine, Mohammad Kechavarzzadeh, selon IRNA depuis le ministère chinois des Affaires étrangères. Pour sa part l'ambassadeur iranien en poste à Pékin a remercié la Chine pour son « précieux soutien » à l'Iran dans la lutte contre l'épidémie de Coronavirus mais encore et surtout sur la scène internationale.