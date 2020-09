Gestion sanitaire : Plus de 10.000 lits d'hôpital vont ouvrir en Iran (Rohani)

Téhéran - IRNA – Le Président de la République d'Iran, Hassan Rohani, déclarant que malgré toutes les pressions économiques, la tendance du développement des soins de santé a augmenté cette année ours en Iran, a indiqué : « Non seulement cette tendance n'a pas diminué, mais encore cette année et au cours des premiers mois de l'année prochaine, nous sommes déterminés à ouvrir plus de 10 000 lits d'hôpitaux. »

Hassan Rohani s'exprimant ce jeudi 17 septembre à l'occasion d'une cérémonie de la mise en exploitation des projets nationaux et d'infrastructure du ministère de la Santé, du Traitement et de l'Education médicale ainsi que du Croissant-Rouge, pour marquer la 24e semaine de l'inauguration des grands projets nationaux, a ajouté: « Je suis très heureux que des projets aient été réalisés aujourd'hui Surtout dans ces circonstances spéciales où nous combattons un virus dangereux appelé Covid-19 ».