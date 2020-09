Iran: l'Aviation de l'Armée de terre atteint l'autosuffisance dans la production des pièces de rechange

Dans une interview accordée à l'IRNA, le général de brigade Youssef Ghorbani, commandant de l'Aviation de l'armée de terre, a déclaré: "Au début de la guerre, nous avions peut-être 10 pilotes-capitaines dans 7 bases aériennes. Mais nous avons maintenant le plus grand nombre et les meilleurs professeurs d’éducation dans l'aviation."

"Nous avons subi diverses sanctions de la part de l'ennemi pendant les 40 dernières années, y compris des sanctions militaires. Le système d'hélicoptères est très complexe et difficile à entretenir. Heureusement, nous avons atteint aujourd'hui l'autosuffisance dans la production des pièces de rechange et nous pouvons également aider les pays amis dans la fourniture des pièces détachées. Ces succès sont réalisées grâce aux universités iraniennes et aux entreprises fondées sur le savoir.", a déclaré le général de brigade Ghorbani.

"L'une de nos préoccupations au cours des années précédentes concernait les vols nocturnes. Seuls quelques pays dans le monde possèdent cette technologie. Maintenant, l'Aviation de l'armée de terre a atteint cette capacité de réaliser des opérations nocturnes", a précisé le commandant de l'Aviation de l'Armée de terre.

