Le Conseil de sécurité ne reconnaît pas la décision américaine visant à prolonger l'embargo sur les armes en Iran (Zarif)

Mohammad Javad Zarif am lors d’une interview télévisée samedi soir, critiqué les efforts unilatéraux des États-Unis pour rétablir les sanctions américaines contre l'Iran, ajoutant que ce qui est clair, c'est que tous les membres du Conseil de sécurité, à l'exception des États-Unis et d'un autre pays, ont officiellement déclaré qu'ils ne reconnaissaient pas l'action américaine.

Notant que les noms du mécanisme de déclenchement et du snapback utilisés par les Américains n'ont pas été mentionnés dans la résolution 2231, Zarif a déclaré qu'il était clair que Pompeo n'a pas lu la résolution 2231 et cite constamment Obama et Kerry et dit qu'Obama et Kerry l'ont dit alors qu'il n'a pas lu JCPOA.

«Nous n’avons pas été client d’armes européennes et ils ne nous ont pas vendu d’armes après la révolution de 1979. … Ils ont même mené une campagne pendant la guerre imposée dans les années 80 [entre l'Iran et l'Irak] pour empêcher la livraison d'armes à l'Iran », a déclaré Zarif.

«Nous ne les forcerons pas à nous vendre des armes maintenant, car nous n’avons pas besoin de leurs armes», a-t-il noté.

Zarif a déclaré qu'un quart des achats d'armes finit dans la région du golfe Persique, tandis que l'Iran ne fait pas partie de ce commerce.

«Cependant, l'Iran peut répondre à ses besoins stratégiques à travers les pays avec lesquels il interagit, comme la Russie et la Chine; bien qu'il soit autosuffisant dans de nombreux cas, et qu'il soit lui-même un exportateur [d'armes] », a déclaré Zarif.

