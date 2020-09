La diplomatie active iranienne, «principale cause» de l'isolement américain

Dans une interview accordée au journal iranien, Iran, lundi Mahmoud Vaezi a déclaré : « Aujourd'hui, le visage des Etats-Unis, qui depuis des années se cache derrière le masque de l'hypocrisie, de la défense de la démocratie et du droit international, est devenu plus que jamais démasqué ».

« Le monde est témoin que les dirigeants de la Maison Blanche, les mains vides, tentent simplement d'imposer leurs velléités par le langage de la force, mais ils n'y parviendront pas », insiste le Chef du bureau du Président Rohani.

Le chef du bureau du président a qualifié le récent succès de l'appareil diplomatique du pays face à l'approche d’intimidation américaine de « victoire » pour non-seulement le gouvernement mais pour la République islamique d'Iran et la grande nation iranienne avant de noter : « Les développements récents sont la victoire de nous tous et en ce moment crucial et historique, l'unité et la cohésion de tous les groupes politiques et organes du pays s’avèrent nécessaire. »

Il a souligné : « Sans aucun doute, le récent succès qui est le fruit de la résistance de notre cher peuple face aux sanctions et à la pression maximale des États-Unis et de l'insistance sur les droits légitimes du pays et la fermeté contre les oppresseurs, est une source de fierté pour l’Iran et tous les peuples et groupes politiques du pays. »

