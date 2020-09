Semaine de la Défense Sacrée: discours inaugural du Leader à la cérémonie d’hommage aux vétérans

Selon IRNA, le Leader de la RII, vient de prononcer, un discours inaugural en visioconférence, ce lundi 21 septembre 2020, à l’adresse d'un million d'anciens combattants de la Défense sacrée et de la Résistance iraniennes, qui l’écoutent en ligne depuis Téhéran, les chefs-lieux des provinces et partout dans le pays, manière de rendre hommage aux braves vétérans, au premier jour des célébrations du 40e anniversaire de la Semaine de la Défense sacrée en Iran.

Avant le discours du Guide suprême de la Révolution, le général de division Mohammad Bagheri, chef d'état-major général des forces armées, a présenté un rapport, à l’Ayatollah Khamenei, sur les programmes, les actions et les réalisations enregistrés dans le domaine de la Défense.

Lors de cette cérémonie, ont été honorées, les familles des martyrs Hassan Tehrani Moghaddam, le général Ali Fazli, le général de brigade Ahmad Dadbine, Morteza Sarhangui, Hamid Hesam et d’un certain nombre d'autres vétérans militaires et culturels qui ont fait le sacrifice de leur vie au service de la patrie et à la Défense sacrée, dont les souvenirs restent inoubliables.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**