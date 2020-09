La Défense sacrée a garanti à la grande nation iranienne la sécurité et la gloire (Chef d'état-major des Forces armées)

Selon l'IRNA, le major général Mohammad Baqeri, intervenant à la cérémonie du souvenir en l'honneur d'un million du vétérans de l'ère de la Défense sacré, qui s'est tenue ce lundi matin, 21 septembre 2020, au Musée de la Révolution islamique et de la Défense sacrée, a déclaré : « Nous considérons qu'il est de notre devoir de célébrer cet âge d'or de la Sainte Défense, de le garder vivant dans l'histoire du pays et de le préserver. »

Il a poursuivi : «Nous sommes déterminés à préserver l'histoire de l'ère de la Défense sacrée, qui est une réserve précieuse pour la croissance nationale et le progrès du pays, ainsi que pour la sécurité, la fermeté, l'indépendance et la liberté des générations actuelles et futures. Nous devons la protéger contre toute tentative de déviation et ne pas laisser que cette période remplie de fierté tombe à l’oubliette. »

La Semaine de la défense sacrée, rend hommage aux sacrifices, il y a 40 ans, des huit ans de guerre, imposée à l’Iran par le régime de Saddam (1980-1988) déclenchée le 22 septembre 1980.

