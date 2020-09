Les sanctions US n'affectent pas la coopération Iran-Russie (Sergueï Riabkov)

« L'approche de la Russie est pour le maintien de la coopération avec l'Iran et reste inchangé malgré les tentatives américaines pour la saper », a déclaré lundi 21 septembre Sergei Riabkov aux journalistes, rapporte l’agence russe, RIA Novosti.

Selon Reuters, le Président américain Donald Trump a l'intention d’émettre un ordre qui permettrait d'imposer des sanctions aux pays qui exportent des armes vers l'Iran en violant des sanctions unilatérales US.

« Nous n'avons pas peur des sanctions américaines et nous y sommes habituées, et ces sanctions ne changeront pas notre approche et n’affecterons pas nos coopérations avec l’Iran qui se poursuivent sur tous les plans », a conclu le diplomate.

