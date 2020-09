Alzheimer : toutes les 7 minutes, un nouveau cas en Iran

Dans une interview accordée à l'IRNA lundi, à l'occasion du 21 septembre, Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, Masoumeh Salehi a ajouté : «Environ 750 000 personnes dans le pays sont atteintes de cette démence, et ce nombre augmentera avec la croissance de la population âgée. »

Elle a déclaré : «Il faut avoir un franc parler à ce sujet. Nous devrions parler de la maladie d'Alzheimer sans honte, car cette maladie silencieuse associée à la démence, en plus de nuire à la santé mentale du malade et d'augmenter la dépression, impose également des coûts lourds au système de Santé et du Traitement du pays. »

Madame Salehi a déclaré que la sensibilisation des gens à la maladie d'Alzheimer devrait être accrue, ajoutant : « S'il y a des informations largement répandues sur cette maladie, ses patients seront identifiés et diagnostiqués plus tôt, et à mesure que leur qualité de vie augmente, le risque de son développement chez les patients réduit de 40%. »

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9468**