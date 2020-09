La marche à pied de la dame iranienne, pour réaliser un tour du monde, sur le chemin de la paix

Aujourd'hui, lundi 21 septembre qui marque le jour anniversaire du début de la guerre imposée de Saddam à l’Iran, également la Journée internationale de la paix, la dame cycliste iranienne, Poupeh Mahdavi Nader a commencé une marche à pied symbolique depuis la place Azadi (Liberté) de Téhéran. Elle a déclaré que le but de ce travail était de transmettre le message de paix et d'amitié de l’Iran au monde.

« Les bénéfices de ce travail culturel et sportif à des fins caritatives seront finalement transformés en atelier d'artisanat pour devenir une source de revenus pour les travailleuses iraniennes », a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de cet événement culturel et sportif, l’ambassadrice de la paix et de l'amitié d'Iran pour le monde, commencera demain, mardi 22 septembre à 10h00 local, sa marche à pied et marchera tous les 10 kilomètres avec un compagnon vers le Musée de la paix de Téhéran.

Et après avoir atteint le Musée de la Paix, à Téhéran, elle se dirigera vers l'un des villages de la province orientale iranienne (sud-est) à savoir le Sistan et Baloutchestan pour y construire un atelier d'artisanat destiné aux travailleuses.

Il est également prévu de poursuivre la marche pour la Paix dans les pays du golfe Persique tout en attendant l'ouverture des frontières de la Turquie (fermées pour le Covid), manière de mettre en relief le nom du golfe Persique dans le monde.

Les frontières turques, une fois ouvertes, son voyage autour du monde commencera à pied avec le message de paix et d'amitié.



Ce n'est pas la première aventure de madame Mahdavi Nader pour promouvoir la paix dans le monde, elle a déjà parcouru le « chemin de la paix » à travers le monde en vélo.

