Téhéran (IRNA) – L’Université des Sciences médicales de Téhéran sera l’hôte de la 5e Conférence internationale du Réseau universel d’enseignement et de recherche scientifiques (USERN), avec la présence en ligne ou physique de scientifiques et d’experts nationaux et étrangers, à Téhéran du 7 au 10 novembre.

Le Réseau mondial pour l'éducation et la recherche scientifique (USERN) a été lancé en 2015. La Conférence annuelle internationale USERN, en tant que plus grande activité internationale de ce réseau a été accueillie, depuis les quatre dernières années, par l'Iran, l'Ukraine, l'Italie et la Hongrie.