Parkour : le jeune traceur iranien devient champion du monde

Selon l'IRNA, Yasin Hematinejad a représenté l'Iran dans ces compétitions, qui ont eu lieu avec la participation de 70 meilleurs traceur du monde.

Les juges ont sélectionné les huit meilleures personnes des compétitions virtuelles, et Hemmatinejad a pris la première place dans leurs votes.

En plus de remporter le titre de champion, le jeune prodigue iranien a également remporté le titre du « phénomène » des compétitions. Ces compétitions se sont déroulées sous les auspices de la Fédération mondiale de gymnastique.

Le parkour, ou art du déplacement (ADD), est une discipline sportive acrobatique qui consiste à franchir des obstacles urbains ou naturels, par des mouvements rapides et agiles (course à pied, sauts, gestes d’escalade, déplacements en équilibre, etc.) et sans l'aide de matériel. Les pratiquants sont dénommés « traceurs ».

