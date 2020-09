Industries minières et minérales en Iran : des importations estimées à 3,2 milliards de dollars

Selon le rapport du lundi de l’IRNA, basé sur les tableaux statistiques des douanes de la République islamique d'Iran, le volume du commerce extérieur du pays a atteint 85 milliards de dollars en 1998 (l’an dernier), dont 43,7 milliards de dollars ont été consacrés aux importations.

Le volume des importations de certains produits dans les industries minières et minières a dépassé 3 millions 667 000 tonnes l'an dernier (1398), soit une augmentation de 7% par rapport à 1397.

Cette année, les exportations des industries minières et minérales devraient atteindre environ 9 milliards de dollars, l'an dernier, la valeur des exportations de ce secteur était de plus de huit milliards et 497 millions de dollars.

Selon l'IRNA, en 1397 (Mars2017-Mars2018), la valeur des exportations des industries minière et minérale s'élevait à 9,2 milliards de dollars et représentait plus de 20% du total des exportations non pétrolières.

